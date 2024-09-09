search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股盤後〉電子權值、傳產股齊挫 收跌290點守住2萬1大關

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-09 14:14

cover image of news article
權值股、傳產族群臉黑，跌290點收21144點守住21000點關卡。(圖：shutterstock)

台股今 (9) 日再度受美股下挫影響，台積電也失守 900 元大關，大盤開低，一度跌至 20922.51 點，跌破 21000 點關卡，不過隨後跌幅收斂，終場跌 290.75 點或 1.36%，以 21144.44 點作收，成交量 3024.82 億元。 

權值股今天大多走跌，台積電 (2330-TW) 跌 19 元或 2.07%，終場收 899 元，失守 900 元，聯發科 (2454-TW) 同樣跌幅沈重，跌 3.49%，鴻海 (2317-TW) 也跌 2.55%，廣達 (2382-TW) 跌 2.53%，台達電 (2308-TW) 跌 3.46%，聯電 (2303-TW) 跌 1.28%，大立光 (3008-TW) 跌 1.46%。不過，日月光 (3711-TW) 則漲 0.35%。 


傳產塑膠、鋼鐵類股今天表現弱勢，台塑 (1301-TW)8 月營收雙衰退，台塑跌 2.7%，股價下挫至 15 年來新低，其他如台化 (1326-TW)、華夏 (1305-TW)、炎州 (4306-TW) 也都有 2 至 3% 的跌幅，南亞 (1303-TW)、台聚 (1304-TW) 跌逾 1%。 

鋼鐵族群部分，東明 - KY(5538-TW) 跌逾半根停板，世紀鋼 (9958-TW)、官田鋼 (2017-TW)、長榮鋼 (2211-TW)、中鋼 (2002-TW) 以及大成鋼 (2027-TW) 也都跌 1 至 2%。 

不過 AI 散熱、機殼相關類股今天則有所表現，散熱族群如奇鋐 (3017-TW) 漲逾半根停板，尼得科超眾 (6230-TW)、AMAX-KY(6933-TW) 也有約 1% 的漲幅。機殼族群則有晟銘電 (3013-TW) 漲逾 3%，勤誠 (8210-TW) 則漲逾 1%。 

文章標籤

台股盤後台積電塑膠鋼鐵

相關行情

台股首頁我要存股
台積電899-2.07%
南亞39.4-1.62%
廣達250-2.53%
台達電362.5-3.46%
聯電53.8-1.28%
大立光2700-1.46%
日月光投控1420.35%
台塑45-2.70%
台化37.35-3.86%
華夏15.25-2.56%
炎洲20.15-2.18%
台聚13.6-1.09%
聯發科1105-3.49%
東明-KY35.4-6.72%
世紀鋼213-2.74%
官田鋼11.6-2.52%
長榮鋼121-2.42%
中鋼20.55-2.38%
大成鋼33.15-1.63%
奇鋐5456.65%
尼得科超眾223.51.36%
艾瑪斯-KY2160.93%
晟銘電108.53.33%
鴻海172-2.55%
勤誠271.51.69%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿10.29
加權指數法興(售) 槓桿5.54
台積電法興(購) 槓桿5.49
台積電法興(購) 槓桿8.17
台達電法興(購) 槓桿6.37
大立光法興(購) 槓桿10.57
日月光投控法興(購) 槓桿8.12
聯發科法興(購) 槓桿13.57
世紀鋼法興(購) 槓桿6.36
鴻海法興(購) 槓桿6.53
鴻海法興(購) 槓桿7.12

延伸閱讀


Empty