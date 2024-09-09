〈台股盤後〉電子權值、傳產股齊挫 收跌290點守住2萬1大關
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-09 14:14
台股今 (9) 日再度受美股下挫影響，台積電也失守 900 元大關，大盤開低，一度跌至 20922.51 點，跌破 21000 點關卡，不過隨後跌幅收斂，終場跌 290.75 點或 1.36%，以 21144.44 點作收，成交量 3024.82 億元。
權值股今天大多走跌，台積電 (2330-TW) 跌 19 元或 2.07%，終場收 899 元，失守 900 元，聯發科 (2454-TW) 同樣跌幅沈重，跌 3.49%，鴻海 (2317-TW) 也跌 2.55%，廣達 (2382-TW) 跌 2.53%，台達電 (2308-TW) 跌 3.46%，聯電 (2303-TW) 跌 1.28%，大立光 (3008-TW) 跌 1.46%。不過，日月光 (3711-TW) 則漲 0.35%。
傳產塑膠、鋼鐵類股今天表現弱勢，台塑 (1301-TW)8 月營收雙衰退，台塑跌 2.7%，股價下挫至 15 年來新低，其他如台化 (1326-TW)、華夏 (1305-TW)、炎州 (4306-TW) 也都有 2 至 3% 的跌幅，南亞 (1303-TW)、台聚 (1304-TW) 跌逾 1%。
鋼鐵族群部分，東明 - KY(5538-TW) 跌逾半根停板，世紀鋼 (9958-TW)、官田鋼 (2017-TW)、長榮鋼 (2211-TW)、中鋼 (2002-TW) 以及大成鋼 (2027-TW) 也都跌 1 至 2%。
不過 AI 散熱、機殼相關類股今天則有所表現，散熱族群如奇鋐 (3017-TW) 漲逾半根停板，尼得科超眾 (6230-TW)、AMAX-KY(6933-TW) 也有約 1% 的漲幅。機殼族群則有晟銘電 (3013-TW) 漲逾 3%，勤誠 (8210-TW) 則漲逾 1%。
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