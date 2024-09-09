〈台股盤後〉電子權值、傳產股齊挫 收跌290點守住2萬1大關

台股今 (9) 日再度受美股下挫影響，台積電也失守 900 元大關，大盤開低，一度跌至 20922.51 點，跌破 21000 點關卡，不過隨後跌幅收斂，終場跌 290.75 點或 1.36%，以 21144.44 點作收，成交量 3024.82 億元。