鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至1.12元，預估目標價為51.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.17元下修至1.12元，其中最高估值1.66元，最低估值0.92元，預估目標價為51.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.66(1.66)
|2.77
|3.2
|最低值
|0.92(0.92)
|1.39
|2.24
|平均值
|1.22(1.27)
|1.91
|2.74
|中位數
|1.12(1.17)
|1.93
|2.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|277,936,000
|307,702,820
|329,607,290
|最低值
|223,582,120
|230,495,390
|229,734,420
|平均值
|260,092,560
|279,039,950
|285,756,410
|中位數
|263,438,000
|285,526,500
|291,841,980
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.8
|4.05
|10.25
|3.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,755,344
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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