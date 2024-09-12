鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至-0.4元，預估目標價為18.27元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對友達(2409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.49元上修至-0.4元，其中最高估值-0.07元，最低估值-0.73元，預估目標價為18.27元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.07(-0.07)
|0.7
|1.53
|最低值
|-0.73(-0.73)
|-0.35
|1.32
|平均值
|-0.4(-0.43)
|0.35
|1.43
|中位數
|-0.4(-0.49)
|0.57
|1.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|283,520,000
|310,084,000
|322,155,030
|最低值
|266,168,480
|276,851,630
|310,554,200
|平均值
|279,327,110
|293,499,790
|316,354,620
|中位數
|281,329,000
|293,503,000
|316,354,620
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.37
|-2.39
|6.44
|0.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|247,964,437
|246,792,674
|370,685,141
|270,955,381
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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