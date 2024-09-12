〈焦點股〉台新金加碼聘金 市場不買帳 金三角戀主角臉全綠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-12 12:34

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新光金併購案引發二搶一大戰，中信金的公開收購申請已經向金管會補件，台新金昨 (11) 日拍板加碼聘金，以爭取新光金股東支持，不過，台股投資人對於 3 家金控並不買帳，新光金、台新金股價連袂下跌超過 1%，中信金亦在盤下震盪。

台新金 (2887-TW) 及新光金 (2888-TW) 11 日經董事會決議通過調整換股架構，以台新金 0.6720 股普通股加計 0.175 股辛種特別股，換取新光金 1 股普通股；辛種特別股每股面額為 10 元，年利率 1.665%，並在 3 年後按發行價格全數收回。以 11 日收盤價計算，相較原訂價格提高約 25%，也相當於溢價 5% 併新光金。

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中信金 (2891-TW) 公開收購新光金申請案，已於 11 日向金管會補件說明，根據日前提出的條件，預計以每股收購對價約為 1 股新光金普通股換發中信金 0.3132 股及現金約新台幣 4.09 元，以取得新光金 10% 至 51% 股權，依照金控法 36 條規定，主管機關最快將於 9 月 24 日前准駁。

金金併雙龍搶珠戲碼延燒近一個月，3 家金控成為市場焦點，不過，今天不受買盤青睞，均震盪走跌，女主角新光金盤中最低來到 13.15 元，一度下跌超過 2%，但若從本波併購題材起漲點開始算，股價累計已經大漲 21%。