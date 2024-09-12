漢來美食大啖商務版圖 尾牙訂位至少達9成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-12 10:31
中秋檔期之後，餐飲業又即將迎來尾牙和春節旺季，連鎖餐飲業者漢來美食 (1268-TW) 表示，目前旗下三大宴會廳訂位至少均達 90%，進入 2025 年後，個品牌也將加快在北中南展店，將迎來大步開闢疆土的一年。
漢來美食說明，從 11 月開始到明年 1 月底，高雄漢來大飯店和漢來巨蛋會館兩館宴會廳高達 7000 桌的銷售目標已全被預訂額滿，預估可帶入逾 9000 萬元的營業額。
而緊鄰南港展覽館的台北南港漢來大飯店宴會廳，在今年中旬黃仁勳帶動的電腦展旋風後，商務宴席已成各大科技廠爭相搶訂的熱門選擇，目前團體尾牙預訂桌數超過目標數 90%，預計 9 月底前將滿檔。
漢來美食宴會廳除了在商務宴會版圖上加強搶市，展店腳步也開始加緊，預計明年全台都將有不同品牌的拓店行動，其中，被消費者稱為最難訂位的自助餐廳「島語」，將大舉多點插旗。
另一方面，近來在高雄開幕造成排隊轟動的「上菜片皮鴨專賣店」、年輕新品牌「溜溜酸菜魚」，以及長年受家庭客喜愛的「漢來上海湯包」，都列在展店的目標中，而高雄漢來大飯店館內長年熱門餐廳「福園台菜海鮮餐廳」更將首度跨足館外，揮軍北市。
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