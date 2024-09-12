新新併加發辛種特別股 林維俊：類現金定存 3年息保證領得到

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-12 02:00

‌



台新金 (2887-TW) 及新光金 (2888-TW)11 日召開臨時董事會，討論調整合併換股比例，預計以 1 股新光金換 0.672 股再加發 0.175 股辛種特別股，每股換股價為 14.18 元。對於辛種特別股，台新金總經理林維俊形容，這是「類現金」的 3 年期定存，股息可累積、保證領得到，辛特上市後，股東可自行到市場上自由交易。

辛種特別股面額為新台幣 10 元，年利率為 1.665%，並將在 3 年後按發行價格全數收回，對於該利率的設定，林維俊解釋，這是按照市場上 3 年期定存利息計算，當辛特 3 年期滿，就會全部收回，主要考量合併之初，需要增強公司抵禦風險的能力。

‌



不過，合併後也會申請辛種特別股的上市，若是 3 年期間股東欲將持股出售，存在退場機制，具有流通性，去市場上賣掉即可把現金拿回來，留著就是 3 年期的儲蓄存款。

台新金財務長賴昭吟表示，辛種特別股沒有轉換權，也無投票權，到期強制收回，剩餘財產分配權大致與其他特別股具平等地位。

新光金總經理陳恩光補充說明，辛種特別股可累積，不論發行公司有沒有盈餘分配，都會記帳起來，屬於比較有保障的特別股。

假設第一年因任何原因公司配不出 1.665% 股息，將會累積到下一年度，如果三年都沒有辦法配發，收回時會一併把股息通通發還，是「類現金」定存，屬於負債性質，不是股權，保證可拿到 1.665% 年利率。

股東擔憂，持有辛種特別股 3 年期間，可能會遇到折價，對此，林維俊澄清，沒有綁 3 年問題，申請上市之後，股東可以拿到市場上交易，並提及台新金發行戊種特別股發行價格 50 元，現在市場價格為 51.5 元，笑稱「拿台新金特別股也不錯」。