〈焦點股〉輝達發威助攻00757大漲 績效穩坐百億級海外ETF五冠王
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-12 10:33
輝達執行長黃仁勳重申 Blackwell 晶片需求強勁，已全力投產，第四季將出貨，此外，美政府傳將開綠燈，允許輝達向沙烏地出售先進晶片，利多激勵輝達股價強彈 8%，其中，高含「輝」量的統一 FANG+(00757-TW) 早盤勁揚超過 3%，助威 00757 在市值百億級別的海外股票 ETF 中，績效持續穩坐五冠王。
市值大未必會有好績效，據 CMoney 統計，部分高市值海外股票型 ETF 不但績效遜於大盤，甚至繳出負報酬。而 00757 因為追蹤的尖牙股 NYSE FANG+ 指數表現更為亮眼，00757 今年以來上漲超過兩成、達 25.17%，漲幅勝過台美指數。
00757 一年累積漲幅 35.99%、兩年 108.94%，即使經歷美國暴力升息、疫情嚴峻的空頭年，00757 累積三年漲幅仍逾六成，五年累積漲幅更超過三倍。
投資專家表示，雖然美股近期震盪加劇，但美國企業基本面展望仍佳，00757 所持有的十大科技天王又全面涵蓋 AI 大革新題材，包括 AI 晶片王輝達、AI 手機王蘋果、雲端王亞馬遜等都一手掌握。投資 00757 除了持之以恆定期定額投資，以避免追高殺低，逢拉回還可以零股撿便宜，雙策略交互操作可望追求長線超額報酬。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈焦點股〉輝達Blackwell需求強勁漲8% AI族群齊揚
- 傳美政府快亮綠燈 輝達AI晶片將出口沙烏地阿拉伯
- 黃仁勳將出席高盛會議發表談話 Blackwell晶片狀況成焦點
- 宏觀經濟成主流 輝達對美股牽一髮動全身時代過去了
下一篇