〈焦點股〉輝達發威助攻00757大漲 績效穩坐百億級海外ETF五冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-12 10:33

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輝達執行長黃仁勳重申 Blackwell 晶片需求強勁，已全力投產，第四季將出貨，此外，美政府傳將開綠燈，允許輝達向沙烏地出售先進晶片，利多激勵輝達股價強彈 8%，其中，高含「輝」量的統一 FANG+(00757-TW) 早盤勁揚超過 3%，助威 00757 在市值百億級別的海外股票 ETF 中，績效持續穩坐五冠王。

市值大未必會有好績效，據 CMoney 統計，部分高市值海外股票型 ETF 不但績效遜於大盤，甚至繳出負報酬。而 00757 因為追蹤的尖牙股 NYSE FANG+ 指數表現更為亮眼，00757 今年以來上漲超過兩成、達 25.17%，漲幅勝過台美指數。

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00757 一年累積漲幅 35.99%、兩年 108.94%，即使經歷美國暴力升息、疫情嚴峻的空頭年，00757 累積三年漲幅仍逾六成，五年累積漲幅更超過三倍。