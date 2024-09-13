降息預期刺激債券ETF買氣 00687B、00933B年化殖利率5%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-13 17:31

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看準美國降息機率高，資金紛紛湧入債市，集保統計，債券 ETF 受益人僅上周就新增 57747 人，總人數來到 187 萬 162 人，創下歷史新高。國泰 20 年美債 (00687B-TW) 今 (13) 日公告第三季實際配息金額，每單位配息 0.42 元；每月配息的國泰 10Y + 金融債 ETF(00933B-TW)也已公告，本月配息金額 0.075 元，較上月提升。

00687B 近一月來市價不斷攀升，9/13 以 33.53 元作收，預估年化殖利率 5.01%；00933B 收盤價 17.68 元，預估年化殖利率 5.09%。兩檔債券 ETF 將於 9/18 除息，9/16 為參與配息最後買進日，股息發放日則落在 10/15。

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國泰 20 年美債基金經理人江宇騰分析，美國勞工統計局公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.5%，符合市場預期，從前值的 2.9% 大幅下滑；核心 CPI 月增 0.3%，略高市場預期與前值的 0.2%，但年升 3.2%，符合市場預期。

報告發布後，投資人普遍認為下週 Fed 激進降息的可能性已降低，根據 FedWatch 資料，市場對 Fed 在 9 月降息 2 碼的機率下降至 15%，降息 1 碼的機率則提升到 85%。同時美國公債殖利率反彈上揚，脫離今年以來的最低點，債券價格稍有回落，對投資人來說反而是布局未來降息行情的機會。

近期股市震盪除反映經濟放緩疑慮，同時也反映選前兩個月不確定性的增加，在拜登退選後，賀錦麗支持度與川普不相上下，因此投資市場上也對候選人押注，出現「川普交易」或「賀錦麗交易」的情形。