去年減碳13.73%公股銀之冠 合庫獲頒「國家企業環保獎」銀級獎
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-06 18:55
環境部第 6 屆「國家企業環保獎」今 (6) 日舉辦頒獎典禮，合作金庫銀行於母公司合庫金控 (5880-TW) 永續策略藍圖願景之下，在綠色營運、能資源節用、推廣環境教育及環保行動等不遺餘力，尤其去年減碳幅度達 13.73%，為公股金融機構排名第一，榮獲非製造業組銀級獎殊榮。
112 年合庫集團為展現對 ESG 嶄新的企圖心，成立永續經營委員會，並開創公股銀行首例，設置環境管理專責單位規劃企業永續事務，落實氣候變遷減緩行動。自承諾遵循科學基礎減碳目標（Science-Based Targets, SBT）以來，合庫集團採行對應之溫室氣體減量措施，112 年更成為公股金控首家通過中期減碳目標審核，持續公開揭露年度減碳成效，依證交所 112 年上市金融保險業 ESG 統計，合庫自身營運減碳幅度達 13.73%，為公股金融機構排名第一，亦為上市金融保險類股減排量最多之公司。
在國際綠色採購趨勢下，合庫銀行優先採購具環保標章之綠色產品，連續 4 年受到政府認可，並對供應商進行人權盡職調查，督促遵守相關勞動法規義務、維護員工權益，另新訂供應商響應 ESG 激勵要點，鼓勵供應商落實環境永續，打造綠色供應鏈。
合庫銀行近年來陸續發行綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券，發債項目涵蓋 ESG 債券三大面向，並將核心授信業務結合 ESG，與鄧白氏合作成功議合 5000 戶中小企業減碳，舉辦與中小企業永續好合的 ESG 世紀海島婚禮活動，作為議合減碳的新里程碑。另為朝低碳轉型邁進，該行維持 ISO 國際標準及環境管理相關查（驗）證，逐步提升再生能源使用比例，強化能源使用效率，並力行循環經濟，推行資產共享平台，媒合二手公物以延長辦公用品生命週期，實現綠色辦公。
近年合庫銀行積極投入參與環境教育，定期發送 ESG 環境教育文宣及開授教育訓練課程，提供員工汲取永續動態新知的管道，並透過低碳飲食、環保綠點獎勵及響應奉茶行動等減碳實務，帶動員工一起綠生活。合庫銀行近年永續成果豐碩，未來也將積極響應國內外趨勢，讓金融成為永續關鍵力量，偕同客戶、員工、供應商與社會保護環境，共創永續價值，打造綠色新氣象。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 減碳成效公股之冠！合庫金112年減碳3579公噸年減13.73%
- 淨手收挹注獲利成長1成 業務動能增溫 續耕ESG創造企業價值
- 第一銀行 6 度蟬連國家企業環保獎 獲頒最高榮譽金級獎
- 淨零轉型受肯定 兆豐金控獲頒「國家企業環保獎」銅級獎
上一篇
下一篇