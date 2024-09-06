去年減碳13.73%公股銀之冠 合庫獲頒「國家企業環保獎」銀級獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-06 18:55

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環境部第 6 屆「國家企業環保獎」今 (6) 日舉辦頒獎典禮，合作金庫銀行於母公司合庫金控 (5880-TW) 永續策略藍圖願景之下，在綠色營運、能資源節用、推廣環境教育及環保行動等不遺餘力，尤其去年減碳幅度達 13.73%，為公股金融機構排名第一，榮獲非製造業組銀級獎殊榮。

112 年合庫集團為展現對 ESG 嶄新的企圖心，成立永續經營委員會，並開創公股銀行首例，設置環境管理專責單位規劃企業永續事務，落實氣候變遷減緩行動。自承諾遵循科學基礎減碳目標（Science-Based Targets, SBT）以來，合庫集團採行對應之溫室氣體減量措施，112 年更成為公股金控首家通過中期減碳目標審核，持續公開揭露年度減碳成效，依證交所 112 年上市金融保險業 ESG 統計，合庫自身營運減碳幅度達 13.73%，為公股金融機構排名第一，亦為上市金融保險類股減排量最多之公司。

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在國際綠色採購趨勢下，合庫銀行優先採購具環保標章之綠色產品，連續 4 年受到政府認可，並對供應商進行人權盡職調查，督促遵守相關勞動法規義務、維護員工權益，另新訂供應商響應 ESG 激勵要點，鼓勵供應商落實環境永續，打造綠色供應鏈。

合庫銀行近年來陸續發行綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券，發債項目涵蓋 ESG 債券三大面向，並將核心授信業務結合 ESG，與鄧白氏合作成功議合 5000 戶中小企業減碳，舉辦與中小企業永續好合的 ESG 世紀海島婚禮活動，作為議合減碳的新里程碑。另為朝低碳轉型邁進，該行維持 ISO 國際標準及環境管理相關查（驗）證，逐步提升再生能源使用比例，強化能源使用效率，並力行循環經濟，推行資產共享平台，媒合二手公物以延長辦公用品生命週期，實現綠色辦公。