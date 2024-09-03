合庫去年減碳13.73%傲居公股銀第一 今奪最佳ESG及最佳多元信託雙獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-03 19:17

‌



《2024 卓越銀行評比》今 (3) 日揭曉，合庫榮獲「最佳 ESG 獎」及「最佳多元信託獎」雙獎項。合庫持續關注永續發展議題，致力落實永續，除支持國際倡議外，更積極降低自身營運碳排，提供融資方案協助客戶迎戰碳關稅，邁向低碳營運轉型；此外，合庫深耕信託服務多年，致力提升信託服務，不斷精進商品設計發展符合社會需求之商品，以實踐普惠金融。

在自身營運減碳 (範疇一、二) 方面，合庫開創公股同業首例，設置環境管理專責單位，計畫性地減緩與調適氣候變遷影響，除持續導入各項 ISO 國際標準外，也逐步提升再生能源使用比例、強化能源使用效率，落實綠色營運轉型；另一方面，也積極加強環境教育，推動低碳飲食、綠色辦公、淨零綠生活等減碳具體作為，以培養員工綠色消費與建構低碳轉型綠色文化。依臺灣證券交易所 2023 年上市金融保險業 ESG 統計，合庫自身營運減碳幅度達 13.73%，為公股金融機構排名第一，亦為上市金融保險類股減排量最多之公司。

‌



在範疇三投融資減碳方面，合庫自 2019 年起發行綠色、可持續發展及社會責任債券等 ESG 債券，已累計發行 80 億元領先各公股同業，且為首家完成 ESG 三大面向發行目標的公股行庫，募得之資金全數運用於綠色投資及社會效益投資計畫之放款，截至 2023 年底已投資 737.81 億元。

此外，合庫也持續將核心授信業務結合 ESG，提供建置、購置機器設備、資本性支出及營運週轉金等融資服務，同時，也與全球最大商業數據庫公司美商鄧白氏公司 Dun & Bradstreet 合作，於 2023 年成功議合 5,000 家中小企業，而為鼓勵企業落實 ESG，更訂定「永續連結貸款專案」，截至 2023 年底已承作之「永續連結貸款專案」放款餘額為 217.8 億元。

在社會參與方面，因應高齡化社會暨協助政府積極打造全國長照體系及健康產業發展環境，合庫以打造「樂活安養第一品牌」為目標，持續為高齡者提供多項創新且具包容性之金融商品與服務。

合庫銀行也透過「組織架構」、「業務發展」、「人才培育」、「跨業結盟」、「信託創新」以及「資訊科技」等六大面向，積極推動全方位信託；並因應高齡社會需求，推出各式信託商品，協助國人保障財產安全以及實現財富傳承目標。此外，合庫更積極拓展產業合作，與醫療、養護、長照等領域業者攜手推出多元化的安養信託服務，參與多項具社會公益性質的信託案件，保障受益人之利益，強化社會各界對於信託服務的認同和信任。

在信託人才培育方面，合庫銀行定期舉辦內部教育訓練，邀請稅務、法律、財會、照護產業、社福團體等領域的講師，除提升同仁專業知識外，亦注重金融友善服務教育訓練，並全力培育「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」，取得證照行員已逾 800 人。

而為普及信託觀念，合庫銀行辦理數十場的宣導講座，遍及鄰里、學校及機關團體，深具成效。除實體宣導外，亦運用不同的通路，如電台廣播節目、社群平台、展覽會等推廣安養信託，觸及多元受眾，提升信託曝光度，合庫將持續秉持「樂活自在、永續創新」的服務理念，提供客戶最到位的信託服務。