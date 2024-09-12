泰勒絲表態支持賀錦麗 馬斯克竟喊「讓妳有小孩」遭轟：噁心

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-12 09:30

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美國總統大選辯論後，流行天后泰勒絲 (Taylor Swift) 馬上在 IG 上發文力挺賀錦麗，並在文中自稱「無子女的貓女士（Childless Cat Lady）」，讓表態支持川普的特絲拉創辦人馬斯克在 X 平台上發文喊話「我會給妳一個孩子」，引來大批網友痛批猥瑣、噁心。

泰勒絲表態挺賀錦麗的貼文，已獲得了逾 900 萬個讚，按讚者包括美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）、WNBA 超級新秀克拉克（Caitlin Clark）及女歌手席琳娜（Selena Gomez）等諸多名人。

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美國超級名模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）也按了讚，而她的丈夫是川普女婿庫許納的弟弟。

此外，她在文中鼓勵首次投票的選民一定要進行投票登記，美國總務署發言人週三報告表示，泰勒絲分享的自訂網址吸引了 337826 名網友造訪 vote.gov 網站。

泰勒絲在發文最後署名：泰勒絲／沒有小孩的養貓女（Childless Cat Lady），並附上一張她抱著愛貓的照片，顯然是對川普副手范斯批評未生育子女女性的反擊。

范斯曾批評賀錦麗等多名民主黨女性政治人物未生育子女，認為不該把主宰國家政策的重責大任交給這群「養貓女」。

對此，擁有 12 名子女的馬斯克在 X 平台上發文：「好吧，泰勒絲… 妳贏了… 我會給妳一個孩子，並用我的生命守護妳的貓。」這段發言引起爭議，網友們認為相當不尊重無子女的女性，並痛批「噁心、猥瑣、令人毛骨悚然。」