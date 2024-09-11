賀錦麗贏面增！美大選辯論期間市場小幅波動 分析師：未見任何對政策的實質性討論

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-11 15:04

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美國兩黨總統候選人在當地時間週二 (10 日) 晚間進行了一場備受關注的辯論，儘管辯論完後，民主黨總統候選人賀錦麗贏面變高，但市場對於兩人在辯論中對於重大政策問題著墨並不深，華爾街仍感到緊張不安。

在關稅、稅收和監管等可能影響市場的問題上，兩位候選人幾乎未給予市場任何新的論述，但一些觀察人士稱賀錦麗表現優於預期，若投資人認為這場辯論增加她入主白宮的機會，未來幾天可能會繼續影響部分資產的價格。

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紐約 Sound Income Strategies 投資組合經理 Eric Beyrich 說:「兩人都沒有提出強有力的經濟觀點，但總的來說，賀錦麗比川普表現更好。」

AmeriVet Securities 美國利率部門主管 Gregory Faranello 也說：「副總統賀錦麗的表現確實不錯，但我們並未獲得太多新資訊。」

康乃狄克州新邊界財富公司組合策略主管 Brian Nick 也說：「辯論中沒有討論太多與投資者相關的細節問題。無論是稅務問題還是聯準會獨立性等關鍵議題，都沒有被深入探討。因此，整體來看，辯論對市場的影響有限。」

加拿大皇家銀行駐新加坡亞洲貨幣策略主管 Alvin Tan 則指出，市場一直擔憂川普的關稅政策，因此其勝選幾率降低對美元不利。

線上預測市場 PredictIt 對美國大選的預測數據顯示，賀錦麗的賠率從辯論前的 53% 上升到 56%，而川普的賠率從 52% 下降到 48%。