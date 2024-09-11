〈美選辯論〉看完90分鐘激辯後 流行天后泰勒絲表態挺賀錦麗

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-11 12:45

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美國總統首場辯論會結束後，流行天后泰勒絲 (Taylor Swift) 隨即在社交平台 Instagram 表態支持賀錦麗，並稱賀錦是「為權利而戰」。

泰勒絲表示，在看完全場辯論，確保自己知道兩位候選人所提出的所有政策之後，她將把自己的這一票投給賀錦麗與其副手華茲，原因是「她為我們的權利而奮鬥，我相信我們必須在此奮鬥中擁有一名鬥士。」

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泰勒絲稱讚賀錦麗是一個穩定且具有領導天分的領袖，她說：「我相信這個國家能達到更多成就，只要我們是由一個冷靜而非充滿混亂的人來帶領。」

對於川普在 8 月底用 AI 生成假影像，製造泰勒絲支持川普一事，泰勒絲對此也發出回應，「這真的讓我擔心 AI 的潛在風險，特別是散播錯誤資訊。這使我意識到，作為選民，我需要非常明白表達在這次選舉的實際計畫。」

泰勒絲在發文最後署名：泰勒絲／沒有小孩的養貓女（Childless Cat Lady），並附上一張她抱著愛貓的照片，顯然是對川普副手范斯批評未生育子女女性的反擊。

范斯曾批評賀錦麗等多名民主黨女性政治人物未生育子女，認為不該把主宰國家政策的重責大任交給這群「養貓女」。