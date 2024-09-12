FT：美軍精銳已受訓1年 共軍犯台就協助台灣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-12 12:50

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知情人士透露，2011 年擊斃蓋達組織首腦賓拉登的美國海軍精銳「海豹部隊第 6 小隊」（Seal Team 6），已受訓 1 年多，中共若犯台，「海豹部隊第 6 小隊」就會協助台灣。

據英國《金融時報》（FT）報導，「海豹部隊第 6 小隊」負責執行美軍部分最敏感、最困難的任務，過去 1 年多來，這個單位持續在華府東南方約 250 公里的維吉尼亞灘（Virginia Beach）丹尼克（Dam Neck）為潛在台海衝突進行規劃和訓練。

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這場祕密訓練計畫，凸顯了美國加強嚇阻力，試圖打消解放軍攻打台灣的念頭。

儘管美國官員強調美中衝突不是迫在眉睫，也不是不可避免，但美軍仍加緊腳步，著手準備應變計畫。而中共總書記習近平已經下令，解放軍必須在 2027 年前具備攻台能力。

「海豹部隊第 6 小隊」是美軍勁旅，與陸軍的「三角洲部隊」（Delta Force）齊名，隸屬美國聯合特種作戰司令部（JSOC）。

事實上，美國五角大廈近年來派遣更多正規特種部隊到台灣，執行台灣軍人訓練等任務。

不過，「海豹部隊第 6 小隊」的活動要敏感很多，因為這個單位執行的任務屬高度機密。知情人士並未透露「海豹部隊第 6 小隊」目前在準備的任務細節。