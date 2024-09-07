〈能源盤後〉非農引發需求放緩擔憂 OPEC推遲增產未能支撐 原油大跌 周跌約8%

鉅亨網編譯許家華 2024-09-07 06:13

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原油期貨價格周五 (6 日) 大幅下跌，本周跌約 8%，由於對需求放緩的擔憂，全球基準 Brent 原油價格跌至 2021 年以來的最低水準。

周五公布的美國非農就業報告引發人們對經濟的擔憂，但也加強市場對聯準會 (Fed) 將很快降息以避免經濟衰退的預期。

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主要產油國周四達成推遲增產的計畫，但該計畫最終未能為原油市場提供任何支撐。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.48 美元或 2.1%，收每桶 67.67 美元，為最近月 WTI 期貨自 2023 年 6 月 12 日以來最低收盤價，本周下跌 8%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.63 美元或 2.2%，收每桶 71.06 美元，為最近月 Brent 期貨自 2021 年 12 月 3 日以來最低收盤價，本周下跌 7.6%。

10 月交割的汽油期貨價格下跌近 1.6%，收每加侖 1.90 美元，本周下跌 9.4%。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.5% ，收每加侖 2.12 美元，本周下跌 7.2%。

10 月交割的天然氣價格上漲 0.9%，收每百萬 Btu 2.28 美元，本周上漲 7%。

市場驅動力

在令人失望的美國就業數據公佈後不久，石油價格上漲，因為該數據提振了 Fed 降息的前景，而這可能會刺激經濟成長以及石油需求。

然而，City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 指出，就業報告疲軟也加劇了市場對石油​​需求的擔憂，

交易員將繼續關注經濟數據，尤其是下周三將公布的美國消費者物價指數 (CPI)，因為這是 9 月 17 日聯邦公開市場委員會(FOMC) 開會前發布的最後一次美國主要數據。

美國周五公布的非農就業報告好壞摻半，8 月非農新增就業人數報 14.2 萬人，遠遜經濟學家預期的 16.5 萬人，但失業率自 4.3% 降至 4.2%，為 5 個月來首度下降。

Capital Economics 首席北美經濟學家 Paul Ashworth 表示，非農新增就業人數低於預期，可能足以促使 Fed 在本月有針對性地降息 25 個基點，而不是採取更大幅度的降息。

隨著油價暴跌，石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 周四決議，將自願減產 220 萬桶 / 日的措施期限延長兩個月至 11 月底，自 12 月 1 日起才按月逐步取消。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 稱，「OPEC + 已經被逼到了牆角，他們無法在撤回減產的同時，又不讓價格進一步跌到 60 美元。考慮到季節性，他們面臨的更大挑戰是——只要利比亞供應問題得到解決，10 月和 11 月的供應就會超過需求。」

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 認為，OPEC + 推遲增產兩個月的決定，目前來看對油價幫助有限，「畢竟只是推遲，不是取消增產，但這至少表明，OPEC 仍正努力穩定油價。」

同時，交易員正在密切關注大西洋形成的天氣系統，距離大西洋颶風季還有兩個多月。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「大西洋颶風地圖上到處都是斑點。」國家颶風中心的預報員正在密切關注大西洋盆地的天氣擾動。