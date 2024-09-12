短期內美股已見頂？富國銀行：三大不利因素將限制漲幅
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-12 11:06
在經歷今年上半年不斷刷新新高的強勁行情後，7 月以來，美股似乎漲勢稍歇，陷入大幅震盪行情。
美股周三（11 日）在經歷消費者物價指數（CPI）衝擊後，開盤短暫下跌，隨後又震盪上揚，終場連續第三個交易日走高，離歷史新高只剩約 2% 的距離。
今年上半年，美股一直走在創新高的路上，直到 7 月中旬，標普 500 指數升至 5669.67 點的紀錄新高之後，才開始了震盪回落行情。
不過，富國銀行仍然認為，短期內美股可能仍然無法突破今年夏天創下的紀錄紀錄——5,669.67 點，此前持續數月的漲勢，可能要暫時告一段落。
富國銀行策略師警告，未來幾個月美股不太可能大幅上漲。在他們看來，股市目前的估值已經是最合理的水準。
富國銀行看來，三大不利因素將限制標普 500 指數的漲幅，導致美股無法突破前高。
這三大因素分別是：中東地緣政治緊張局勢、市場對美國是否能避免經濟衰退的懷疑、投資人對人工智慧（AI）反彈可能失去動力的擔憂。
今年年初以來，催動美股不斷創下新高的題材，正是市場對 AI 和聯準會（Fed）降息的超高預期。但如今，投資人的熱情已經有所減弱：市場對美國經濟成長的擔憂，蓋過了投資人 Fed 對降息的興奮，投資人對 AI 熱度可持續性的質疑，也導致科技股看漲氛圍轉淡。
此外，隨著美國 11 月總統大選臨近，美股波動性也可能加劇。
從歷史上看，大選年通常意味著更大股市波動性，投資人需要評估充滿不確定性的政治形勢——考慮到總統候選人賀錦麗和川普的民調支持率仍不分上下，這種不確定性就更加強烈了。
「儘管我們認為標普 500 指數仍處於上升趨勢，但該指數在歷史高點面臨關鍵阻力」，富國銀行策略師在報告中寫道，「基於這些原因，我們認為，標普 500 指數在未來幾個月不太可能達到有意義的新高」。
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