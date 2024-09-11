〈台幣〉匯市交投縮手觀望 收升6.8分至32.105元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-11 17:59
新台幣今 (11) 日升貶互見，午盤過後轉強，終場升值 6.8 分，收在 32.105 元，台北外匯經紀公司成交值從日前的爆量，一口氣縮至 8.98 億美元，顯示市場高度觀望國際資金的動向。
匯銀人士指出，由於美國聯準會有望在 9 月降息，而過去市場已大部分反映此訊號，現在市場等待的是降 1 碼還是更多，令台北匯市觀望氣氛濃厚。
新台幣今日以 32.18 元、貶值 0.7 分開出，但隨即轉趨升值，終場收在全日最高價 32.105 元，升值 6.8 分，成交值則收斂至 10 億美元之下，顯示除了基本拋補需求外，資金趨觀望。
觀察主要亞幣，日元反彈超過 0.6%，韓元也反彈逾 0.3%，新台幣升值 0.21%，星元也升 0.2%，人民幣升逾 0.1%。
統一投顧指出，美國失業率回落至 4.2%，中斷薩姆法則釋放的衰退訊號，並預測，本周美國公布的 CPI、PPI 增速將持續同步降溫，9 月密大消費者信心則可望小幅上升，有助強化經濟軟著陸信心，惟新增非農就業不如預期強勁，觀望氣氛影響投資情緒。
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