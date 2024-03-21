晶心科強攻AI四大應用 今年營運拚轉盈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-21 12:29

IP 業者晶心科 (6533-TW) 今 (21) 日舉辦技術論壇 Andes RISC-V CON 會前記者會，董事長林志明表示，今年在 AI、車用、Android 應用處理器與安防帶動下，營收一定會持續創新高，且希望呈現高成長，並在今年轉盈。

展望後市，林志明指出，晶心科自 2021 年執行 GDR 後，把資金逐步投入研發，並購置辦公空間，跟當初布局的進展相比，向投資人報告的項目都已經完成、甚至超過，其中，研發非常順利，在北美地區已有四個設計中心，並已經順利產出。

林志明補充，晶心科經過設計能量擴充，往年一年推 2-3 顆新品，去年一口氣推出 6 顆產品，且從去年底 AX65 上市後，就獲得客戶不錯迴響，還有車規晶片等，看好投資對的領域會給予公司不錯的回報，估計會在三年內逐步顯現。

在車規領域，晶心科有斬獲，預期 D25F-SE 跟 D45-SE 將在今年拿到認證，屆時車規產品組合將更豐富，累計顆數達 3-4 顆。