華為全球第三！全球高階手機蘋果仍稱霸 但在陸市佔遭蠶食持續下滑

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-11 09:02

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一直以來，全球智慧手機市場格局都是蘋果 (AAPL-US) 佔據高端市場 (售價 699 美元以上)，其他各大廠商分食中低端市場。 但現在市場正在變化，根據 Canalys 最新數據，今年第二季全球高端手機市場前五大廠都保持成長態勢，其中蘋果以 62% 市佔率居首，但在中國市場正在持續下滑。

數據顯示，雖然蘋果在中國的高端手機市場還是以 52% 市佔率位居第一，但卻下跌 7%，排在第二至第五的華為、小米、vivo 和榮耀則分別暴漲了 82%、50%、48% 和 34%，也就是說中國本土手機廠正逐步蠶食蘋果佔據的高端市場。

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尤其是華為，自從 2023 年 Mate60 系列推出以來，銷量持續高速成長，由於主要針對高端市場，蘋果在高端市場的市佔日益受到華為蠶食，這一情況在主打高端市場的摺疊手機市場尤其明顯。

根據 Canalys 數據，今年上半年華為以 56% 市佔率拿下中國摺疊手機市場王座，Counterpoint Research 數據也顯示，今年第二季全球摺疊手機出貨量年增 48%，華為連兩季保持全球領先地位。

Counterpoint 還指出，今年中國市場將取代北美成為全球最大的高端手機單一市場。

同時，在全球摺疊手機市場上，榮耀、小米、Vivo、摩托羅拉等廠商也在快速崛起，尤其值得一提的是榮耀，憑藉超薄設計的 Magic V2 系列，今年第二季度全球出貨量年增率高達 455%，位居所有品牌之首，並首次在西歐市場超越三星，成為歐洲出貨量最大品牌。

另一家調研機構 IDC 對今年 Q2 中國智慧手機市場的統計則顯示，華為手機出貨量佔據市場的 15%，與榮耀並列第三，年增 41%，而蘋果則跌出前五。

因此，雖然蘋果在全球高端市場依舊佔據優勢地位，但在華為等中國品牌持續發力高端市場的夾擊之下，尤其是透過摺疊手機進行差異化競爭情況之下，蘋果在中國市場正持續萎縮。蘋果也曾試圖靠降價來刺激買氣，如今年 618 蘋果首次降價千元以上，發起價格戰以尋求更大的市場機會，但收效甚微。

在眾所矚目新品發表會後，相較於華為三摺疊手機 Mate XT 非凡大師主打產品形態的差異，蘋果新機 iPhone 16 除採用最新 3 奈米製程晶片 A18 系列外，AI 是它強調的另一個重點，但看起來至少今年，AI 並不會讓蘋果在中國市場激起太大水花。