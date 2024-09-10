華為正式發表全球首款「三折機」售價揭曉！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-10 15:19

‌



蘋果 (AAPL-US) 發表 iPhone 16 後，中國華為正式發表 Mate XT 非凡大師，這是全球首款「三折機」，擁有 10.2 英寸的螢幕，售價人民幣（下同）19,999 元起。

據《財聯社》周二（10 日）報導，在華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發表會上，常務董事余承東表示，Mate XT 非凡大師是全球首款「三折機」，打開手機後，螢幕有 10.2 英寸，是全球最大折疊手機，相當於把平板電腦裝在口袋裡。

‌



余承東說，這款手機展開後，厚度僅 3.6 毫米，是全球最薄的折疊手機。

余承東開玩笑稱：「我們在飛機上，在火車上，要看報告，要看 PPT，你就可以打開三折，實現沉浸式閱覽。小紅書，打開就是大紅書。」

余承東表示，華為耗時五年，解決了螢幕和鉸鏈的技術突破，全球首創華為天工鉸鏈系統，實現雙軌聯動。

這款「三折機」，256GB 版本售價 19,999 元，512GB 版本售價 21,999 元，1TB 版本售價 23,999 元。9 月 20 日 10 時 08 分正式開售。

據《界面新聞》報導，華為商城在周一晚間的數據顯示，於 9 月 7 日中午 12 時 08 分開放預購的 Mate XT 非凡大師，預購人數已突破 300 萬，達到 313.7 萬人。