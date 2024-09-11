華為三折手機預購人數超過410萬 「黃牛」溢價遠超iPhone 16

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-11 08:14

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中國華為周二（10 日）正式發表全球首款三折疊螢幕手機 Mate XT 非凡大師，公布價格、參數等具體數據，搶購混戰也變得越發激烈，預購人數已超過 410 萬人，且「黃牛」溢價遠超蘋果 (AAPL-US) iPhone 16。

據《第一財經》報導，Mate XT 非凡大師的預購、銷售渠道以華為商城為主，華為舉辦發表會後，截至周二下午 5 時，預購人數已超過 410 萬人。

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京東、天貓華為自營旗艦店也開放預約渠道。頁面訊息顯示，天貓華為官方旗艦店已有 78 萬人加購 Mate XT，儘管用戶還無法下單，但用戶已可將其加入購物車。淘寶熱搜顯示，華為三折疊的搜索熱度較去年同期大幅上升 127%。

Mate XT 非凡大師 256GB 版本的售價維人民幣（下同）19,999 元，512GB 版本 21,999 元，1TB 版本 23,999 元。

據《第一財經》報導，消費者對這款新機的狂熱期待，讓「黃牛」看到了巨大商機。周二下午，華為公布 Mate XT 系列售價後，記者查看閒魚發現，這款手機在閒魚平台的「黃牛」溢價比 iPhone 16 更瘋狂，「黃牛價」整體介於 3 萬至 6.6 萬元。

另據《科創板日報》報導，在二手交易平台，目前 Mate XT 的溢價比較混亂：有備注溢價待定的，有標價在 4 萬元左右的，甚至有定價 8 萬元左右的。