愛山林1-8月營收65.09億元年增32.6% 創下歷年同期新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-11 14:16
愛山林建設 (2540-TW)2024 年 8 月合併營收 8.68 億元，較去年同期增加 6.6%，為今 (2024) 年度單月第二高紀錄，累計 1-8 月合併營收 65.09 億元，較去年同期增加 32.6%，也創下歷年同期新高。
愛山林建設持續穩健發展，本月受惠於自建案板橋「帝景 3 號」、「帝景 5 號」完工並開始少批量交屋及銷售海上皇宮成屋，挹注合併營收 2.10 億元，為本月合併營收成長之主要原因，隨著「帝景 3 號」、「帝景 5 號」陸續交屋，愛山林建設後續營收可期。
另代銷案方面，愛山林於 9 月底也有多案即將開賣，包括位於雙北之信義富境、環球企業總部，敦南之森等及高雄、新竹等大案，預計總銷金額將達 568 億元，對年底前之營收獲利亦將多有斬獲。
愛山林明年自建案包括屏東「花園帝寶」、第一期「新竹帝寶」之部分建案，三重「市政官邸１」、「市政愛悅」也即將交屋，2025 年全年度的合併營收更是精彩可期。
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