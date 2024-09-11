三折機不夠！華為再推五人座M9與首款智慧轎跑R7 價格分別從215萬與120萬起跳

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-11 11:53

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中國科技巨擘華為周二 (10 日) 正式發表全球首款三摺疊手機 Mate XT 非凡大師，但事實上，除了最吸眼球的全球首款三摺疊手機，問界 M9 大五座車型、鴻蒙智行首款智慧轎跑 SUV 智界 R7 也一同隆重亮相。

AITO 問界 M9 上市後就迎來一波熱潮，上市 8 個多月大定超過 13 萬輛，更連 5 個月蟬連人民幣 50 萬元以上豪華車型銷量冠軍，這一數量幾乎是今年 7 月 50 萬以上汽車銷量之和。這款現象級產品也在周二發佈大五人座版本，給六座車型另一種可能。

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此次發佈的問界 M9 大五座，在帶來「智慧燈光、智慧空間、智慧駕控、主動安全、智慧輔助駕駛、智慧泊車輔助」六大智慧升級基礎上，以奢享大五座、百變大空間，為使用者解鎖了更多元、更奢享的駕乘選擇。

M9 大五座標配舒雲座椅，二排雙准零重力座椅配備雙腿托，支援四向電動調節。靈活多變的車內佈局，以百變空間享百面生活，超大後備箱容積，滿足全家儲物需求。標配硬質遮物板、雙滑軌，結合首銷期贈送的定製儲物箱、行李限位器、皮質腰靠、皮質腿托墊，可選裝的多功能裝載托盤、山海坐席等專屬定製化配置，解鎖更多出行場景。

M9 還是全球首個能對外表達自駕意圖的車，能做到自主會車避讓，自主停車禮讓，自主泊車入位，遠端一鍵召喚，自主臨停等待。

此外，主動安全能力再升級、全鄉防碰撞三大能力（超全感知、超快感應、超前驗證）再升級; 前向 AEB 能力再進一步，路面自適應 AEB 在濕滑雨雪路面可以做到提前制動。

問界 M9 大五座車型建議售價為 M9 Max 大五座增程版人民幣 46.98 萬元 (約 215.2 萬台幣) 起、M9 Ultra 大五座增程版 52.98 萬元起、M9 Ultra 大五座純電版 56.98 萬元起。

另外，在發表會上，鴻蒙智行首款智慧轎跑 SUV 智界 R7 正式開啟預售，預售價格人民幣 26.8 萬元 (約 123 萬台幣) 起。消費者可透過鴻蒙智行 APP 或華為商城 APP 預訂，下訂可享受 2 千人民幣訂金抵 5 千元購車尾款權益。

與此同時，智界 R7 預約體驗同步啟動，消費者可通過全國 500 + 線下陣地、鴻蒙智行官網及 APP、華為商城 APP、我的華為 APP 預約體驗。

在鴻蒙智行的賦能下，智界 R7 搭載途靈平臺，搭載華為 ADS 3.0 高階智駕系統和 800V 高壓超充，純電續航最長達 802km，加上大後排空間，乘客頭部和腿部空間均能達到 1 公尺左右，837L 超大三層後車箱，並擁有業界首創 Knock-Knock 電吸前車箱，52L 大容積，按兩下即開，取物更輕鬆優雅。