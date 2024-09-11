〈貴金屬盤後〉通膨數據公布在即 市場堅守2500美元上方 等待催化劑

鉅亨網編譯許家華 2024-09-11 06:13

‌



黃金價格周二 (10 日) 堅守在 2500 美元上方，在美國通膨數據公佈前，市場做好定位準備。

貨黃金上漲 0.3%，至每盎司 2512.38 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.4%，至 2543.10 美元。

‌



道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali)表示：「金價目前在極其狹窄的區間內交易，等待下一個催化劑，這可能是今晚的美國總統辯論，以及明天的通膨數據。」

投資者將密切關注周三的美國消費者物價指數數據 (CPI) 和周四的生產者物價指數數據(PPI)。

路透社調查顯示，8 月份 CPI 預計季增 0.2%，與上月持平。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示：「現貨黃金在 2500 美元的心理水準上方仍受到支撐，在 CPI 數據公布後，若金價有任何跌破此關卡的時期，應該都會看到多頭再次逢低買入，就像他們自 8 月中旬以來一直所做的那樣。」

今年迄今，黃金價格已上漲 21%，並於 8 月 20 日觸及 2531.60 美元的歷史新高。

由於黃金不孳息，利率下降可減少持有黃金的機會成本，增加其投資吸引力。

美聯準會 (Fed) 將在 9 月 17 日至 18 日召開會議，CME FedWatch 工具顯示，市場目前預期 Fed 將在該會議上降息 25 個基點的可能性為 67%，降息 50 個基點的可能性為 33%。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 0.3%，至每盎司 28.26 美元。

現貨鉑金上漲 0.2%，至 939.71 美元。

現貨鈀金上漲 2.1%，至 966.55 美元。

世界鉑金投資理事會表示，由於資金流入黃金 ETF 以及中國購買大型金條，2024 年全球鉑金赤字將是先前預期的兩倍。