〈能源盤後〉中國需求擔憂壓過風暴的供應威脅 油價跌至近3年低點

鉅亨網編譯許家華 2024-09-11 05:53

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原油期貨周二 (10 日) 收近 3 年的最低水準，在又一輪低迷的經濟數據公佈後，對中國需求的擔憂重新成為焦點，且石油輸出國組織 (OPEC) 下調今明兩年原油需求成長的預測，儘管弗朗辛風暴加強 恐干擾墨西哥灣生產，但原油價格仍大跌。

能源商品價格

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10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格大跌 2.96 美元或 4.3%，收每桶 65.75 美元，為 2021 年 12 月 1 日以來最低水準。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 2.65 美元或 3.7%，收每桶 69.19 美元，同為最近月期貨 2021 年 12 月以來最低收盤價。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 2.6%，收每加侖 1.87 美元，為 2021 年 12 月以來最低收盤價。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.8% ，收每加侖 2.06 美元，為 2021 年 12 月以來最低收盤價。

10 月交割的天然氣價格上漲 2.9%，收每百萬 Btu 2.23 美元。

市場驅動力

Third Bridge 全球分析師主管 Peter McNally 表示，由於季節性和周期性需求前景疲軟，油價繼續走低。「就季節性而言，夏日駕駛季已經結束，市場預計自此將出現正常的疲軟。同時，疲軟的經濟消息，尤其是中國的經濟消息，也令需求前景承壓，這是石油面臨的週期性問題。」

根據《華爾街日報》報導，繼 7 月成長 7% 後，中國 8 月出境貨運量年增 8.7%，高於經濟學家先前預期的 6.6% 增長幅度。但 8 月進口增長率卻自前月的 7.2% 急遽冷卻至 0.5%，遠低於經濟學家預期的 2.5% 增長幅，凸顯人們對這個全球最大原油進口國國內需求不溫不火的擔憂。

德國商銀策略師 Carsten Fritsch 和 Barbara Lambrecht 表示，出口數據令人鼓舞，但美國海外經濟的放緩可能會導致全球需求停滯，與此同時，該進口數據令人擔憂中國國內需求進一步趨緩。

OPEC 周二發布月報，預計今年原油需求將增加 203 萬桶 / 日，2025 年增長 174 萬桶 / 日，均較 8 月發布月報時的預期下修。(8 月時預期，今年原油需求將增加 211 萬桶 / 日，明年則增加 178 萬桶 / 日。) 預計 2024 年全球原油總需求將達到 1.042 億桶 / 日，次年將達到 1.06 億桶 / 日。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 認為，周二油價大跌並非因 OPEC 下調石油需求預期，而是下修的方向以及連續第二次下修的事實，讓全球經濟成長擔憂再次成市場焦點。

另外，美國能源資訊局 (EIA) 周二也在月報中將美國今年石油和其他液體燃料的消費量預測下修 0.6%，至 2030 萬桶 / 日。

與此同時，熱帶風暴弗朗辛預計將在周三登陸路易斯安那州南部海岸，並在此之前升級為颶風。