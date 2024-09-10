〈能源盤後〉熱帶風暴弗朗辛恐威脅海灣產油作業 油價上漲 WTI自15個月低點反彈

鉅亨網編譯許家華 2024-09-10 05:54

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原油期貨價格周一 (9 日) 收高，美國基準的 WTI 原油價格自上周觸及的 15 個月低點回升，交易員追蹤熱帶風暴弗朗辛 (Francine)，該風暴可能本周稍晚變強轉為颶風，可能嚴重擾亂墨西哥灣地區的能源運作。

中國增加戰略石油儲備的報導也支撐油價上漲，但市場對需求前景的擔憂仍然存在。

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能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.04 美元或 1.5%，收每桶 68.71 美元，為 6 個交易日來首次收漲。上周五 WTI 油價收在 2023 年 6 月以來最低水準。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 78 美分或 1.1%，收每桶 71.84 美元，上周五最近月 Brent 期貨收在 2021 年 12 月以來最低收盤價。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 1.92 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 1.2% ，收每加侖 2.14 美元。

10 月交割的天然氣價格大跌 4.6%，收每百萬 Btu 2.17 美元。

市場驅動力

石油期貨反彈，係因美國墨西哥灣沿岸生成颶風系統，市場對生產中斷的風險做出反應。XTB MENA 市場分析師 Millad Azar 表示，美國國家颶風中心預測該風暴恐增強為颶風，加劇人們對其對石油基礎設施影響的擔憂。

美國國家氣象局國家颶風中心周一表示，熱帶風暴弗朗辛已經形成，本周中期就恐轉為颶風。該機構已向路易斯安那州海岸發布了颶風警報。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 認為，該風暴應該不會產生持久影響，但仍會稍微刺激整個行業。

殼牌公司 (SHEL-US) 表示正在積極監測風暴，並疏散其 Enchilada/Salsa 和 Auger 資產中的非必要人員，「安全地暫停」了其位於海灣的 Perdido 和 Whale 資產的鑽探作業。

埃克森美孚公司 (XOM-US) 大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 在 X 上寫道，Hoover 石油平台已關閉。

由分析師 Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周一報告指出，報導稱，鑑於油價低廉，中國正在補充其戰略石油儲備，每月購買約 1600 萬桶石油，這也是周一油價的支撐力。「低價環境可能提高其每個月增加能源儲備的動力。」

其他消息方面，美國能源部周一宣布，已授予為國家戰略石油儲備 (SPR) 購買超過 340 萬桶原油的合約。能源部表示，目前已直接購買 5000 萬桶以上的石油作為儲備，每桶均價 76 美元，較 2022 年緊急銷售的每桶均價 95 美元低近 20 美元。

上周油價大跌，上周五 WTI 油價收在 2023 年 6 月以來最低水準，而 Brent 油價創下 2021 年 12 月 3 日以來最低收盤價，係因市場對中國需求的擔憂令油價承壓。

Sevens Report Research 分析師周一表示，擔憂需求衰退的情緒成為「對能源市場的最大影響，使基本面前景在中長期內對石油持謹慎態度，甚至完全看跌。」

他們指出，上周 WTI 油價跌破 70 美元並創年內新低，其負面催化劑是令人失望的經濟數據。「首先是中國最新製造業 PMI 數據未達標，隨後歐洲和美國製造業 PMI 數據疲軟，以及美國非農就業數據好壞參半，但淨疲軟。」