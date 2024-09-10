世界斥24.8億元取得漢磊13%股權 雙方將合作第三代半導體
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-10 20:05
世界先進 (5347-TW) 今 (10) 日宣布斥資以每股 49.6 元、合計 24.8 億元，認購漢磊(3707-TW)5000 萬股私募普通股，總計將取得漢磊 13% 股權，藉此達成策略合作，共同推動化合物半導體碳化矽(SiC)8 吋晶圓技術研發與生產製造；以漢磊今日收盤價 61.9 元推算，折價約 2 成。
世界表示，此次取得漢磊股權主要是長期策略性投資；漢磊表示，雙方合作將以 8 吋碳化矽半導體晶圓製造技術開發及未來量產為主，相關技術初期由漢磊轉移，預計 2026 年下半年開始量產。
漢磊指出，碳化矽材料可以有效提升能源效率，可廣泛應用於電動車、AI 資料中心、綠能儲能、工控及消費產品，透過結合與世界先進的技術優勢和市場資源，將可創造更大價值。
世界先進董事長方略表示，世界先進目前已有電源管理 IC、分離式元件及氮化鎵 (GaN) 相關技術，隨著導入碳化矽技術，將成為完整第三類化合物半導體的 8 吋晶圓廠，提供從低功耗到高功率、低頻到高頻的完整電源管理技術平台，為客戶提供更具競爭力的解決方案。
漢磊董事長徐建華說，漢磊集團的嘉晶電子 (3016-TW) 與世界先進是長期矽磊晶的合作夥伴，這次透過引進世界先進入股，將使彼此策略合作更加緊密。
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