世界先進和NXP獲准成立VSMC 下半年起建12吋晶圓廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-04 18:00

‌



世界先進 (5347-TW) 和恩智浦半導體 (NXP) 今 (4) 日宣布，已取得相關單位的核准，依計畫進行注資，正式成立 VisionPower Semiconductor Manufacturing Company(VSMC)合資公司，朝興建 VSMC 首座 12 吋 (300mm) 晶圓廠穩步邁進。

世界先進公司和恩智浦半導體於今年六月五日宣布計畫於新加坡共同成立 VSMC 合資公司，以興建一座 12 吋晶圓廠，總投資金額約為 78 億美元。

‌



世界先進董事長方略表示，感謝包括台灣、新加坡政府等各國政府及監管單位的大力支持，使我們順利取得相關核准，按進度持續推動這項極具意義的投資。VSMC 的首座 12 吋晶圓廠，是公司致力於滿足客戶需求承諾、擴大製造能量，同時多元化全球製造基地的具體體現。

恩智浦半導體總裁暨執行長 Kurt Sievers 表示，感謝所有相關政府機構迅速採取行動支持 VSMC 合資公司的成立，VSMC 晶圓廠與恩智浦的混合式製造策略完全相符，有助於確保公司擁有一個具有成本競爭力、供應鏈控制力和地理韌性的製造基地，以支持公司的長期成長目標。

VSMC 將在今年下半年動土興建首座晶圓廠，預計於 2027 年開始量產，在首座晶圓廠成功量產後，世界先進公司及恩智浦半導體將考慮建造第二座晶圓廠。

VSMC 的首座晶圓廠將採用 130 奈米至 40 奈米的技術，生產包括混合訊號、電源管理和類比產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求，相關技術授權及技術轉移將來自台積電 (2330-TW)(TSM-US)，其中技術授權已和台積電完成簽約作業。