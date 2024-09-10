5G晶片交替期 聯發科8月營收415億元 呈現年月雙減

IC 設計大廠聯發科 ( 2454-TW ) 今 (10) 日公布 8 月營收 415.2 億元，月減 8.95%，年減 1.72%，累計前 8 月營收達 3,478.67 億元，年增 29.89%；由於客戶需求相對平穩，加上處於產品交替期，聯發科 8 月營收呈現雙減。

聯發科預期，以美元兌新台幣 32.3 元推算，第三季營收約 1,235-1,324 億元，季減 3% 至季增 4%，年增 12-20%，以高標推算，9 月營收仍有機會較 8 月提升。