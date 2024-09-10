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5G晶片交替期 聯發科8月營收415億元 呈現年月雙減

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-10 19:59

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聯發科資料照。(圖:業者提供)

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 8 月營收 415.2 億元，月減 8.95%，年減 1.72%，累計前 8 月營收達 3,478.67 億元，年增 29.89%；由於客戶需求相對平穩，加上處於產品交替期，聯發科 8 月營收呈現雙減。

聯發科預期，以美元兌新台幣 32.3 元推算，第三季營收約 1,235-1,324 億元，季減 3% 至季增 4%，年增 12-20%，以高標推算，9 月營收仍有機會較 8 月提升。


現階段手機市場相對平穩，品牌業者對銷售也多維持觀望態度，並等待下半年高通與聯發科的旗艦級問世，聯發科預計 10 月將推出新一代旗艦級晶片天璣 9400，可望挹注第四季業績。

聯發科指出，天璣 9400 採用 3 奈米製程生產和 Armv9 核心，搭配全大核架構，性能和能耗表現可望顯著提升，有助客戶開發生成式 AI 功能，將是未來縮短智慧型手機產品週期的關鍵。

聯發科強調，客戶對天璣 9400 反應相當正面，天璣 9400 首波導入的機型數量相較於天璣 9300 更多，有信心今年旗艦產品營收成長超過 50%。

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