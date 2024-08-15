研華結盟聯發科 導入「達哥」生成式AI平台

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-15 10:29

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工業電腦大廠研華 (2395-TW) 與 IC 設計廠聯發科 (2454-TW) 今 (15) 日宣布展開策略合作，研華不僅為全球首家全面導入聯發科的生成式 AI 服務平台 MediaTek DaVinci(聯發科技達哥)的企業，雙方於 Edge AI 產品開發也將進一步合作。

研華表示，隨著生成式 AI 技術的普及和發展，AI 運算從雲端走向邊緣已成趨勢，更是落實到工作日常，此次導入聯發科達哥平台，希望能夠在組織中培養 AI 創新思維、實現 Everyday AI 策略，也希望藉此大幅提升員工工作效率。

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聯發科表示，聯發科技達哥平台旨在解決企業採用生成式 AI 時所面臨的各式挑戰，讓各行各業能在彈性且開放的平台下，開發專屬的生成式 AI 應用，不僅能為研華組織創造價值，更能成為台灣生成式 AI 跨企業合作的成功示範。

研華為鼓勵全員參與創新、達成員工賦能，讓 AI 成為每位員工日常工作中不可或缺的得力助手，在導入 MediaTek DaVinci 平台後，即於內部舉辦一系列生成式 AI 創新競賽和教學工作坊。