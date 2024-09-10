投資人該提高警覺了！大環境挑戰多 高盛交易業務估年減10%
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-10 16:40
今年股價漲幅在同業中名列前茅的高盛高盛集團 (GS-US) 表示，該行第三季的交易業務估年減 10%，比預期還要大，暗示提醒投資人要謹慎行事。
高盛執行長 David Solomon 週一在巴克萊主辦的會議上表示，由於去年第三季市況相對強勁，今年第三季交易業務收入可能年減 10%，特別是固定收益業務跌幅最大。
分析師原本預期高盛交易第三季業務將下滑 6.6%，但 David Solomon 預估的跌幅更大，凸顯其交易部門將無法重現去年同期的強勁表現，且環境更具挑戰性，8 月尤為如此。
高盛和摩根史丹利擁有大型交易業務，也與金融市場波動高度相關。
高盛股價今年以來上漲 27%，優於多數競爭同業，歸因於其核心投資銀行業務復甦，以及該行大幅收縮其新推出的零售業務。
David Solomon 表示，投銀業務的市況持續轉熱，但私募股權公司、對沖基金等資金贊助者 (financial sponsors) 的踴躍度不如預期。
市場近期傳出，高盛計劃藉年度績效評估在全球裁員 3~4%，此為因績效因素、市場狀況和財務展望作出的例行性調整。
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