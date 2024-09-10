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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.69%，總成交額304.99億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34


台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.69%，總成交額304.99億元，大盤占比13.11%。

該產業上漲家數7、下跌家數50、平盤家數5。領跌個股奇鋐(3017-TW)10日12:34股價下跌38元，報507.0元，跌幅6.97%。

電腦週邊近5日下跌5.13%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 -5.13% -4.91%
近一月 -0.27% -1.51%
近三月 -11.25% -3.27%
近六月 -6.81% +6.87%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21065.1-0.38%
奇鋐513-5.87%

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加權指數法興(售) 槓桿4.48

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