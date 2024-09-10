盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.69%，總成交額304.99億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.69%，總成交額304.99億元，大盤占比13.11%。
該產業上漲家數7、下跌家數50、平盤家數5。領跌個股奇鋐(3017-TW)10日12:34股價下跌38元，報507.0元，跌幅6.97%。
電腦週邊近5日下跌5.13%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.13%
|-4.91%
|近一月
|-0.27%
|-1.51%
|近三月
|-11.25%
|-3.27%
|近六月
|-6.81%
|+6.87%
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