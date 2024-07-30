中國勇奪第ㄧ 全球智慧手機OLED螢幕出貨量比率過半

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 07:52

最新數據顯示，2024 年上半年，中國螢幕公司占全球智慧手機 OLED 螢幕出貨量的比率達到 50.7%，超越南韓，勇奪世界第一。

Sino Research 的數據顯示，中國在第 1 季就以 53.4% 的市占率首次佔據智慧手機 OLED 螢幕市場首位，儘管後來市占率有所波動，但上半年整體仍保持了 50.7% 的比重。

在具體企業方面，三星顯示以 43.8% 的市占率摘冠，但相比 2023 年同期的 51.6%，市占率有所下降。

中國京東方京東以 13.8% 的市占率排名第二，維信諾的市占率也幾乎翻倍，從 2023 年上半年的 7.4% 擴大至 11.3%。

這一成績得益於小米 (01810-HK) 、OPPO、vivo 等中國智慧手機製造商的強勁需求，這些廠商紛紛推出使用中國國產 OLED 螢幕的智慧手機。

南韓螢幕製造商，包括三星顯示和 LG 顯示，市占率從 2023 年的 59.4% 下降到了 49.3%。南韓製造商自 2021 年在 LCD 市場失去冠軍寶座以來，一直在專注於 OLED 螢幕市場。