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錼創董座：Micro LED 將循摩爾定律降成本 最快2030年前低於OLED

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-03 16:34

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圖為錼創科技李允立董事長。（圖：錼創科技提供）

錼創科技 (6854-TW) 今 (3) 日在台北萬豪舉辦第二屆 Micro LED 技術論壇，友達 (2409-TW) 光電董事長彭双浪、國立陽明交通大學講座教授程章林等嘉賓也出席；錼創董事長李允立預期，Micro LED 技術發展將如摩爾定律般快速推動成本下降，最快 2030 年前成本可能低於 OLED。

李允立表示，Micro LED 並非要取代 OLED 或 LCD，而是突破傳統顯示技術限制，帶來無限應用可能。目前產業面臨的挑戰是如何擴大產能、開拓市場並降低成本。他指出，台灣擁有成熟半導體和面板產業，為 Micro LED 顯示產業發展提供堅實基礎。


本次論壇匯聚友達和群創等台灣面板龍頭，以及 Micro LED 產業界專家與市場分析師，共同探討最新發展趨勢與未來展望。錼創科技在論壇中展示多款 Micro LED 應用產品，其中全球首款「9.38 吋可調節透明度 Micro LED 面板」引人注目，可隨場景調節透明度。

此外，錼創還展出 2024 年重點量產的 AR 技術「單片全彩 FHD 高解析及高亮度微型顯示器」，以及「無縫拼接多面 Micro LED Cube 顯示器」。

錼創科技將於 9 月 4 日至 6 日的 SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展上，進一步揭露「AI 賦能 - Micro LED 巨量轉移設備」，展現公司在 Micro LED 領域的技術實力。

由左到右，國際半導體產業協會台灣區蘇貞萍 副總裁、國立陽明交通大學程章林 講座教授、友達光電彭双浪 董事長、錼創科技李允立 董事長、經濟部產發署傅聖剛 科長、台灣電子電機工業同業公會呂正欽副 秘書長。(圖：錼創提供)
由左到右，國際半導體產業協會台灣區蘇貞萍 副總裁、國立陽明交通大學程章林 講座教授、友達光電彭双浪 董事長、錼創科技李允立 董事長、經濟部產發署傅聖剛 科長、台灣電子電機工業同業公會呂正欽副 秘書長。(圖：錼創提供)

 

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