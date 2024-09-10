美FBI警告：2023年加密貨幣詐騙損失年增45% 60歲以上最易受騙

鉅亨網編譯許家華 2024-09-10 14:00

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美國聯邦調查局 (FBI) 週一 (9 日) 報告指出，2023 年與加密貨幣相關的詐騙和詐欺損失比 2022 年增加 45%，總額超過 56 億美元，顯示越來越多詐騙者利用數位資產交易的速度和不可逆轉性來獲利。

不法活動更愛採用加密貨幣

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隨著比特幣和以太坊等加密貨幣的受歡迎程度不斷上升，加密貨幣價格創下新高，跟蹤其價格的交易所交易基金 (ETF) 也在美國市場上市。然而，這一增長同時吸引了更多的犯罪分子，FBI 的網絡犯罪投訴中心指出，不法活動利用加密貨幣的情形更加普遍。

儘管加密交易記錄在公開的區塊鏈上，便於執法機構追蹤資金，但由於資金往往迅速轉移到海外，美國官員在某些地區可能面臨障礙，例如反洗錢法寬鬆的司法管轄區。

投資詐騙佔大宗 60 歲以上族群最易受騙

報告指出，在所有加密貨幣相關損失中，與加密貨幣相關的投資詐騙佔 71%。此外，呼叫中心詐騙和政府冒充詐騙佔據了 10% 損失。最值得注意的是，FBI 收到的與加密貨幣相關的投訴中，年齡超過 60 歲的人群佔據了最大比例，該群體的損失超過 16 億美元。

FBI 表示，由於加密貨幣沒有金融中介機構驗證，且交易者急著促進交易，犯罪分子可以利用這些特性來支持盜竊、欺詐和洗錢等非法活動。