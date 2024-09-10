永續競爭力升級 臺企銀連2年榮獲國家企業環保獎肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-10 10:51

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臺灣企銀 (2834-TW) 致力推動環境永續發展再創佳績，今 (2024) 年於環境部主辦之第 6 屆「國家企業環保獎」中獲頒銅級獎，連續兩年獲此殊榮，肯定臺灣企銀積極落實 2050 淨零排放、善盡企業社會責任等面向的努力。

國家企業環保獎是國內環境面最高榮譽獎項，臺灣企銀持續接軌國際，強化企業永續競爭力，在環境永續領域訂立目標及具體作法，獲評審肯定。該行於今年 3 月通過科學基礎減碳目標 (SBT) 審核，以 2020 年為基準年，目標 2030 年溫室氣體排放量 (範疇 1+2) 減少 42%，每年減碳量為 4.2%，藉由推動 ISO 14001 環境管理、ISO 50001 能源管理及 ISO 14064-1 溫室氣體盤查等措施，2023 年碳排放量 (範疇 1+2) 較基準年累積減少達 18.4%，達成 SBT 年度目標。

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臺灣企銀從自身營運落實積極減碳，將全行營運據點燈具汰換為 LED 燈具，並汰換百餘台老舊冰水主機及分離式冷氣，另辦理分行節電競賽鼓勵各單位節約用電，並舉辦環境教育、二手書募集、淨灘及濕地保育等「永續月系列活動」，支持環保及生物多樣性議題；該行同時擴大再生能源使用，113 年將建置林口機房及竹南分行等 5 處太陽光電設施，輔以綠電轉供達 220 萬度，預期再生能源使用率提升至 9% 以上。

綠色金融方面，臺灣企銀推動多項企金專案貸款，包含機器設備升級貸款、低碳永續家園貸款及綠能永續專案貸款，同時在永續連結貸款業務上，透過授信條件連結企業 ESG 績效表現，鼓勵企業訂定永續目標，提供利率減碼，支持中小企業低碳轉型。

臺灣企銀亦與工研院合作建置淨零減碳聯合輔導平台，協助廣大中小企業進行碳盤查，提供企業短、中、長期的全方位淨零轉型諮詢診斷及規劃服務，2023 年逾 3,600 家授信戶及 465 家非授信戶，透過輔導平台完成基礎碳估算，另有 212 家中小企業申請碳盤查輔導，預估減碳量 6,400 噸。