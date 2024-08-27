助攻淨零！臺企銀提供一站式減碳輔導 協助中小企業綠色融資

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-27 10:55

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全球氣候變遷讓企業面臨永續轉型壓力，臺灣企銀 (2834-TW) 深知中小企業在執行 ESG 永續發展的困難，為協助企業因應淨零減碳，該行近期舉辦 3 場次「綠色趨勢 ‧ 賦能轉型講座」，向企業主傳遞綠色知識及強化企業轉型意識，提供政府資源及案例分享，迴響熱烈。該行並協助規劃綠色融資，提供企業一站式淨零減碳輔導方案。

為使企業能準確評估自身產品對氣候變遷影響，以制定相對應的減碳策略，臺灣企銀與工研院協力建置「淨零減碳聯合輔導平台」，轉介企業參與基礎碳盤查及獲取減碳相關改善建議，該行同時可協助規劃綠色融資，提供企業一站式淨零減碳輔導方案。客戶可於臺灣企銀官網首頁「企業金融」項下「企業輔導」內，連結至「淨零減碳聯合輔導平台」了解相關資訊。

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臺灣企銀目前提供「綠能永續專案貸款」、「機器設備升級貸款」、「綠色融資永續發展貸款」及「永續連結貸款」等綠色融資方案，挹注企業在生產設備升級、購置或投資再生能源、污染防治、節約能源設備等所需資金，112 年迄今綠色相關貸款已核貸達新臺幣 562.53 億元，企業可逕向該行國內 125 家分行洽詢相關資訊。