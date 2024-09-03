淨零轉型好夥伴 臺企銀獲卓越銀行評比「最佳企業金融獎」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-03 19:36

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臺灣企銀 (2834-TW) 長期提供優質企業金融服務，今 (3) 日獲頒 2024 卓越銀行評比非金控銀行類別「最佳企業金融獎」，該行身為全國唯一中小企業專業銀行，以客戶即夥伴為核心經營策略，提供全方位企業金融服務，獨特夥伴式的服務精神深獲客戶信賴及專家學者肯定。

面對近年掀起的永續浪潮，臺灣企銀積極實踐金融夥伴核心價值，關注中小企業轉型進程，與工研院協力建置「淨零減碳聯合輔導平台」，該平台設有免費諮詢專線及碳估算工具，協助企業參與基礎碳盤查及了解未來減碳方向，並可向工業技術研究院提出淨零輔導申請，截至 7 月底，該行已成功轉介 371 家企業戶予工業技術研究院診斷輔導。

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另為加速石化、塑膠及橡膠等產業執行減碳管理及低碳智慧技術升級，臺灣企銀與金屬工業研究發展中心合作推動「低碳智慧化升級轉型診斷」服務，由專業團隊赴廠診斷及提供改善建議報告，協助客戶聚焦優先減碳項目，該診斷服務費用由政府補助新臺幣 16 萬元，客戶僅需負擔新臺幣 4 萬元，未來客戶依建議報告規劃改善營運計畫，可再申請最高新臺幣 500 萬元補助，減輕企業轉型負擔及提升減碳意願。

除提供中小企業減碳輔導及協助善用政府資源外，臺灣企銀提供企業一站式淨零減碳金融服務，客戶取得輔導平台評估或專家團隊診斷服務後，該行提供包括「綠能永續專案貸款」、「機器設備升級貸款」、「綠色融資永續發展貸款」及「永續連結貸款」等綠色金融貸款，協助企業規劃減碳轉型融資方案，輔導企業設備升級及營運轉型，讓企業能即時因應淨零轉型議題及永續經營挑戰，並接軌國際市場。