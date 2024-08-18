臺企銀與工研院攜手輔導減碳 綠色賦能轉型講座23日台中登場

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-18 10:50

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臺灣企銀 (2834-TW) 舉辦 3 場「綠色趨勢 ‧ 賦能轉型講座」，活動邀請工研院、聯輔基金會及台經院等專家，向企業主傳遞綠色知識及強化企業轉型意識，同時提供政府相關資源及案例分享，前 2 場已在台北及高雄圓滿完成，許多企業主積極提問，迴響熱烈，第 3 場將於 23 日（週五）在台中登場。

為使企業能準確評估自身產品對氣候變遷影響，以制定相對應的減碳策略，臺灣企銀與工研院協力建置「淨零減碳聯合輔導平台」，協助轉介企業參與基礎碳盤查及獲取減碳相關改善建議，該行同時可協助規劃綠色融資，提供企業一站式淨零減碳輔導方案。客戶可於臺灣企銀官網首頁「企業金融」項下「企業輔導」內連結至「淨零減碳聯合輔導平台」，以了解相關資訊。

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臺灣企銀表示，部分企業苦於資金不足和減碳專業門檻高，對綠色轉型等議題仍在觀望，該行將持續透過金融影響力，凝聚中小企業對淨零減碳及永續發展的重視，同時該行提供包括「綠能永續專案貸款」、「機器設備升級貸款」、「綠色融資永續發展貸款」及「永續連結貸款」等綠色融資方案，挹注企業在生產設備升級、購置或投資再生能源、污染防治、節約能源設備等所需資金。