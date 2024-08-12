臺企銀數位金融成績亮眼 首度參賽獲ABF「最佳永續發展倡議獎」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-12 11:04

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臺灣企銀 (2834-TW) 在數位金融成績不斷突破，日前榮獲國際權威財經專業媒體《亞洲銀行與財金》雜誌 (Asian Banking & Finance；ABF) 頒發「2024 臺灣年度最佳永續發展倡議獎 (2024 Sustainability Initiative of the Year – Taiwan)」在競爭激烈的參賽作品中，臺灣企銀首度參賽即以數位友善金融生態圈獲評審肯定，彰顯該行在數位領域追求永續發展的亮眼表現有目共睹。

臺灣企銀持續發展金融科技與推動數位轉型，結合「專業創新」、「友善公平」、「永續發展」概念，打造數位友善生態圈，該行用心傾聽客戶聲音，重視金融友善服務，除針對不同客群推出享 e 貸 e 信貸及添好孕等線上個人貸款平台外，另推出數位帳戶結合 NFT 舉辦植樹活動推動山林復育計畫，並且為客戶建立強大且完善的數位安全防護牆，更導入智能語音語意辨識技術推出智能語音小幫手 i-Money，充分展現臺灣企銀為中小企業及客戶的首選銀行！

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臺灣企銀除榮獲 ABF 2024 臺灣年度最佳永續發展倡議獎外，同時亦勇奪國內最具標竿性的 2024 年國家品牌玉山獎 3 項「最佳產品類」及 3 項「最佳人氣品牌類」獎項肯定，包括推出 Hokii 數位生態圈、客戶的最佳虛擬秘書 - 訊息整合通知服務、數位申辦平台等，持續為客戶打造好看、好用、安心及便捷的數位金融服務。