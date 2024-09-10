兆利8月營收雙減 Q4二大摺疊產品出貨將迎顯著成長
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-10 09:55
軸承樞紐廠兆利 (3548-TW) 表示，8 月雖然因摺疊機市場銷售狀況不如預期，營收回落，但隨著第四季高單價摺疊手機，以及非手機的摺疊新產品出貨，營收將迎來顯著成長動能，下半年呈現先蹲後跳。
兆利 8 月營收 7.18 億元，月減 4%、年減 17.6%；累計前 8 月營收 61.3 億元，年增 23.16%，公司說明，8 月因摺疊手機新機鋪貨高峰期已過，拉貨力道暫時趨緩，手機類營收下滑。
NB、AIO 及顯示器產品出貨平穩符合預期；3C 配件產品技術問題目前已經克服，待通過進一步驗證後將逐步放量；而光纖產品線則穩定成長，目前也正在與客戶共同開發新品。
不過，兆利認為，今年營運低點已過，下半年「先蹲後跳」營運態勢成形，第四季隨客戶新品陸續推出，包含一款較高單價之摺疊手機，以及一款非手機的全新摺疊產品，其中，後者的絞鏈零組件將由兆利獨家供應。
另外，外界關注的美系客戶摺疊新品，兆利表示，處於持續開發、洽談的狀態，由於與該客戶的長期合作關係，並具備嚴格驗證的合格供應商身分及實際量產經驗，因此一旦美系新品推出，勢必不會缺席。
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