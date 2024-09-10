特斯拉蟬聯中國豪車銷售冠軍 市占率卻下滑

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-10 08:00

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中國乘聯會周一（9 日）發布的數據顯示，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 8 月在中國零售市場的市占率為 6.2%，較去年同期下降 2.8 個百分點。

據《證券時報》報導，乘聯會的最新數據顯示，8 月中國新能源車的零售滲透率為 53.9%，較去年同期提高 16.6 個百分點。

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在滲透率持續提升的背景下，各大車廠的零售份額出現較大變化。8 月國內零售中，自主品牌的新能源車滲透率為 75.9%；豪華車的新能源車滲透率為 33.5%，主流合資品牌的新能源車滲透率只有 8%。

從月度國內零售市場市占率看，8 月主流自主品牌新能源車零售份額為 73%，較一年前增加 3 個百分點；合資品牌新能源車份額為 3.8%，下降 1.4 個百分點；新勢力份額為 16.0%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額增長 2 個百分點；特斯拉份額為 6.2%，下滑 2.8 個點。

特斯拉中國相關人士在周一晚間表示，乘聯會的數據顯示，8 月特斯拉上海「超級工廠」交車總數為 86,697 輛，較 7 月增加 17%。

「8 月特斯拉以超 6.3 萬輛的成績，創下今年以來國內銷售新高，較前月大增 37%，蟬聯國內豪華車市場銷冠。」特斯拉中國相關人士還列舉出上述數據。

有媒體報導稱，由於競爭對手推出更具吸引力的電動車型，中國消費者「冷落」了特斯拉。今年前 7 個月，特斯拉在中國電動車市場的市占率從一年前的 9% 下滑至 6.5%。

特斯拉執行長馬斯克對此表示：「相信這些消息的人很愚蠢，特斯拉上海廠正在滿負荷運行。」

很明顯，馬斯克回應的內容，更關注特斯拉的實際產銷狀況，而市場討論的是市占率問題，兩者的說法並不矛盾。特斯拉的銷售數據確實提高了，但特斯拉在中國的市占率確實也降低了。

換句話說，儘管特斯拉的銷量在波動中實現增長，但馬斯克恐怕很難否認特斯拉在華市場市占率面臨挑戰的事實。