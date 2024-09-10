又降了！陸房貸利率持續下探 四川成都一建案驚見2.75%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-10 12:13

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自中國今年內二度下調貸款市場報價利率 (LPR) 以來，全國多城銀行個人住房商業貸款利率持續走降，揮別 3 字頭後不斷下探，最新傳出四川成都市某建案新屋商業貸款利率再度下降，最低做到 2.75%。

目前，中國 5 年期以上首套房公積金貸款利率為 2.85%，也就是說成都最低商業貸款利率低於公積金利率，再創新低，且目前成都一些銀行已實施存量二套房轉首套房貸利率的政策。

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相比商貸利率，買房人更關心存量房貸利率的調整。中國國務院近日在記者會上雖未提到此事，也沒人問，但專家認為再一次調整的可能性是存在的。

去年 9 月，存量首套房貸利率集體下調后，利率普遍降到 4% 到 4.2% 區間，但隨著商業利率的持續走低，新屋與存量房貸利率的差距依舊存在。

不調整的話，會讓更多的潛在購房者繼續持幣觀望，但已背房貸的購屋族則會選擇提前還貸，如此將導致社會消費減少，使得企業獲利困難，並導致裁員降薪，到頭來使得民眾不敢消費，持續在這樣的負向循環打轉，經濟只會越來越差。

再加上美國聯準會 (Fed) 新一輪降息即將逼近，中國貨幣政策，尤其是降息空間也將被打開了。

事實上，中國政府高層近期已明確說道：「宏觀政策要持續用力、更加給力」，並稱「要加強逆周期調節」，「加大宏觀調控力度」。

中國人民銀行也表示，未來貨幣政策將逐步淡化對數量目標的關注，把金融總量更多作為觀測性、參考性、預期性的指標，更加注重發揮利率調控的作用。