太陽能發電碰上夜晚如何發電？這家成立半年的公司有新的解決方法

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-02 16:55

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美國新興照明及能源公司 Reflect Orbital 創辦人 Ben Nowack 日前在 X 社群平台上發佈一段影片，只見他打開一個應用程式找到自己的定位位置，然後按下點亮鍵，周圍馬上亮了起來，主要透過一系列環繞地球的衛星接力反射，將太空接受到的陽光，精準送到客戶指定的地方。

曾在 SpaceX 任職的 Reflect Orbital 創辦人 Nowack 當過工程師，對太空業務較熟悉，該公司合夥人有他的高中同學 Tristan Semmelhack，此人是一位無人機專家。

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使用衛星送來陽光的點子，來自數年起某天 Nowack 看了一部關於太陽能發電廠的紀錄片後得到的想法：若能發射一系列環繞地球運行的衛星，這些衛星攜帶巨大的可調整角度的鏡子，不就能把陽光傳送給那些太陽能發電廠，讓它們在夜晚也能發電。

Semmelhack 對這個點子興奮不已，兩人碰面後分析計算一番，認為一旦實現可為全球成千上萬太陽能電廠帶來多達數十億美元的能源，後續增加綠色能源，造福人類，也同樣會帶來源源不斷的福利和好處。

於是，兩人在半年前成立 Reflect Orbital，兩位合夥人將公司的專案提煉為「把陽光賣到夜裡」。

Nowack 指出，最難的部分是這專案需要發射大量衛星，要涵蓋地球黑夜面陸區域，大約需要上千顆衛星。他打算尋求跟 SpaceX 合作，希望未來能採用一次發射上百顆衛星進入軌道，直到最終組建完那一圈繞地球衛星環。

去年夏天，Nowack 和 Semmelhack 用熱氣球做了第一次概念性實驗。他們在洛杉磯郊外的傍晚，用熱氣球攜帶一面巨大的鏡子升到高空來模擬衛星反射陽光。在依然能被陽光照到的高空上，熱氣球的大鏡子將陽光反射到地面，精準投送到太陽下山的夜晚區域。