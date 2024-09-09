71%變17%！特斯拉在陸銷量為何跟比亞迪越差越大？專家直指兩大原因

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-09 15:39

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最新數據顯示，特斯拉 (TSLA-US) 今年 8 月在中國車市銷量僅 6.3 萬輛，只有對手比亞迪 (01211-HK)(002594-CN)37 萬 3083 輛的 17%，但在 2021 年 9 月，特斯拉 5 萬 6006 輛的月銷量佔到比亞迪 7 萬 9037 輛的 71%，兩者在中國車市的差距越來越大。

專注於智慧汽車的中國自媒體《方得智駕》分析指出，比亞迪和特斯拉之爭，首先是路線之爭，比亞迪是油電混合和純電兩者都有，但特斯拉則只做純電，且中國車市從 2021 年下半年開始，很明顯的一個特徵就是油電混合車銷量大增，純電動車增速放緩。

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2021 年是電動車滲透率快速提升的一年，純電車在該年銷量達 291.6 萬輛，成長 160%，油電混合車銷量為 60.3 萬輛，成長了 1.4 倍。事實上，從 2021 年第四季開始，中國油電混合車增速就開始超越純電動車。

隔年，純電車銷量 536.5 萬輛，年增率 81.6%，油電混合車銷量 151.8 萬輛，年增率 150%，純電動車在該年增速雖不如後者，但由於基數大，因此絕對增量要高於純電動車。

到了 2023 年，中國純電車銷量 668.5 萬輛，年增率 24.6%，油電混合車銷量 280.4 萬輛，年增率 84.7%，純電動車在去年增速遠低於油電混合車，但絕對增量差不多。

今年以來，油電混合車不但增速高於純電動車，絕對增量也高於純電，前者前 7 月銷量 236.1 萬輛，年增率 84.6%，純電動車銷量 323 萬輛，年增率僅 6.9%。

特斯拉在純電車領域成長緩慢，因此特斯拉就難以有更多銷量成長。2021 年 12 月，特斯拉銷量為 7 萬輛，上月則為 6.3 萬輛。

可以說，近兩年來凡是有油電混合車的品牌如理想、問界、零跑，都比只有純電動車品牌的成長更好，只做純電的如特斯拉、蔚來、小鵬的增速都不夠快。

比亞迪銷量近 4 年翻倍式成長，不但得益於其所在領域，也因為在市場中分得的份額也更大了。

比亞迪在油電混合和純電動車市場的佔比，相比 2021 年都有了較大幅度提升，這得益於比亞迪近幾年在技術和產品上的快速反覆運算升級。

刀片電池幫助比亞迪在純電市場的地位，還有不斷反覆運算的 Dm-i 混動技術，則是比亞迪能在油電混合車市場佔據半壁江山最重要原因。比亞迪今年發佈第五代 Dm 技術 Dm-i 5 擁有全球最高 46.06% 發動機熱效率，全球最低 2.9L 百公里虧電油耗，全球最長 2100 公里綜合續航，被譽為工業奇蹟。

反觀特斯拉，關注度極高的 4680 電池和全自動駕駛 (FSD) 並未應用在中國生產的車輛上。特斯拉人工智慧團隊上周四 (5 日) 在社群平台表示，預計明年首季在中國和歐洲推出完全自動駕駛 FSD 系統，但仍有待監管批准。特斯拉中國 App 顯示，特斯拉中國官方的 FSD 服務的購買頁面資訊已經由「稍後推出」改為「即將推出」。

此外，在產品方面，特斯拉和比亞迪在中國電動車暢銷榜上都榜上有名，但前者僅 MODEL Y 這一車款，但比亞迪則有難以數清的車款。

近年來，比亞迪新推出全新品牌仰望和方程豹，且將騰勢的股比從 50% 增至 90%，目前已擁有 4 大品牌系列，旗下產品上百種，而特斯拉在中國主要賣的就是特斯拉 MODEL Y 和 MODEL 3，除了年度款外，並沒有新品。

除產品外，價格也是銷售提升的另一關鍵。

2022 年 10 月 24 日起，特斯拉終結連續漲價，開始降價，到 2022 年 11 月，銷售量達到巔峰，超過 10 萬輛。 2023 年 1 月 6 日，特斯拉大幅降價，其中 Model Y 長續航版直降 4.8 萬，幅度之大前所未有，掀起了當年的價格戰。不過，由於特斯拉的車型僅有兩款，且都是純電動，因此，對整體車市影響並不算很大。

今年春節後，比亞迪則開啟「電比油低」行動，比亞迪秦 PLUS 價格直接降到了 7 萬 9800 人民幣，此後降價成為今年的主旋律，銷量在今年也連創新高。