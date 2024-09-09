即期市場運價下滑 長榮8月營收月減1% 仍較去年同期翻倍

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-09 18:49

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貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (9) 日公布 8 月合併營收 537.59 億元，月減 1.17%，終結連 4 月上揚，但仍較去年同期有高達 115.74% 的增幅；累計前 8 月合併營收 3031.22 億元，年增 66.05%。

由於即期市場運價下降，長榮 8 月營收較上月略減，但仍較去年同期翻倍增，法人認為，海運業者第三季的獲利成績值得期待。

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日前上海航交所公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周跌掉 236.8 點至 2726.58 點，為連續第 3 周下跌，主要是因歐洲線、美東線運價跌幅均超過 10%。