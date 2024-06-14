再遭裁補繳空污費 岱稜：爲申報爭議差額非罰鍰將依法尋求行政救濟

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-17 19:57

岱稜 (3303-TW) 及子公司岱鑫科技接獲台南市政府環保局裁處書，內容主要是依據空氣污染防制法相關規定，重新核算岱稜及子公司 2019 年第三季至 2024 年第一季空氣污染防制費，應補繳共計約為 9124 萬元。岱稜今 (17) 日發出聲明指出，此一補繳金額純屬申報方式爭議導致空污費理算方式存在差額，並不是違法排放的罰鍰 ，並將在第二季財報認列。

針對遭地方環保單位核算岱稜補繳空氣污染防制費，岱稜強調，目前相關營運一切正常，針對此追補繳金額將 2024 年第二季財報全數估列營業外支出認列，並依法申請分期繳納，對相關財務業務無重大影響，並且持續更新相關行政救濟程序。

而針對此一案件台南市政府環境保護局核算方式爭議，將盡快循行政救濟程序提起訴願，盼能爭取合理並符合岱稜實際排放量的空污費理算方式，岱稜司也將於每季財報倂同前案 (2014-2019 年度核算補繳案) 持續更新相關行政救濟程序的最新進度及狀況。

關於岱稜空污費理算方式爭議，岱稜擬提出三點聲明包括：

1. 堅持企業環境責任：岱稜從設廠以來均合規建置 RTO/RRTO 等空污處理設備，也基於照顧員工健康，一直積極在工廠廢氣收集上做出持續優化且具改善成效的專案，相關的空氣污染源排放均按法令規定執行，周界檢測、廠內的環境監測等數值也均低於標準值範圍內，並未有危害環境之情事。

2. 現有空污費核定結果與實際排放量有極大落差，無法與台南市政府環境保護局取得共識：按空污費收費精神，空污費收費需符合空污實際排放量，但因岱稜的產業特性及製程，現有空污費理算方法較難完全適用，多次的事證提供亦未能取得共識，無奈最終僅能尋求司法途徑解決。

3. 2023 年第二季後空污費申報方式應無重大爭議：岱稜在業界專家及學者協助下，於 2020 年第四 季起針對「塗佈區」及「調配區」執行 100% 密閉收集改善工程，主營項目 VC 各廠陸續於 2021 年 - 2023 年 5 月期間取得台南市政府環境保護局認可方 100% 密閉收集核准公文，今天同步取得 2023 第二季 - 2024 第一季台南市政府環境保護局核定函文已無重大差異，也顯示日後在空污費的理算上應無重大爭議。

岱稜科技股份有限公司自發性編制「企業永續報告書」已邁入第 10 年，足見公司對於 ESG 落實之重視，我們深信公司治理是永續經營的基石，也期盼在企業成長的路上相關主管機關能夠站在企業與環境共好的角度給予更積極的協助。