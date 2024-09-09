面板雙虎8月營收 友達創29個月高 群創月增年減
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-09 19:20
面板雙虎今 (9) 日公告 8 月營收，友達 (2409-TW) 營收 270.13 億元，創 29 個月高點；群創 (3481-TW)8 月營收 184.8 億元，雖然月增但年減。
友達 8 月營收 270.13 億元，月增 8.6%、年增 11.3%；累計前 8 月 1856.81 億元，年增 16%。
依照友達法說會時預估，第三季受惠消費型電子產品市場需求平穩回升，顯示科技微幅季增、智慧移動受惠車用持穩、加入 BHTC 併入挹注，整體可望季持平、垂直場域則估中低個位數季減。
群創 8 月營收 184.8 億元，月增 4.7%、年減 3.9%；累計前 8 月營收 1434.86 億元，年增 3.7%。
群創說明，8 月大尺寸合併出貨量共計 1000 萬片，月增 10.6%；中小尺寸合併出貨量共計 1818 萬片，月增 13.8%。第三季來看，公司預估，大尺寸面板出貨量估季減低個位數百分比；中小尺寸面板出貨估季增低個位數百分比。
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