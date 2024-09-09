多頭總司令張錫：台股短期止穩訊號觀察3重點 Q4高點仍可期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-09 17:08

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台股近來震盪走弱，有多頭總司令之稱的國泰投信董事長張錫今 (9) 日受訪時指出，大盤屬良性整理，投資人不用太過恐慌，雖然目前還在整理盤，但第四季大選、降息等不確定因素消除，加上蘋果 iPhone 16 問世有望帶動買氣，因此高點仍可期待。

台股近一周遭到外資大舉提款，今天終場下跌 290.75 點，以 21144.44 點作收。市場關注，台股接下來何時出現止穩的訊號，張錫提出 3 個觀察重點，首先，蘋果 (AAPL-US) 即將舉行秋季新品發表會，iPhone 16 系列的新機會正式亮相，可以看看買氣如何。

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其次，隨著美國大選倒數，可以觀察辯論是否會有比較明確的結論；第三，聚焦美國降息的結果，希望是降 1 碼、而不要降 2 碼，因為降 1 碼就代表性發生降息對景氣是比較正面的展望。

張錫認為，根據歷史經驗，大選過後，美國通常都有大漲的行情，加上今年第四季跟明年 AI 產業長線可期，因此，逢低還是布局的好時間點，台股基本面沒有變差，預期第三季震盪整理，第四季不確定性因素消除後，比較有機會走揚，尤其是在美國大選後就會更確定了。

投資人擔憂台股近期是否又會再失守 2 萬點關卡，張錫認為，這不重要，應該就會在目前位置震盪盤整。

張錫表示，大家等很久的降息即將到來，目前看起來，9 月應該就是降 1 碼，因為失業率沒有特別差，所以 1 碼的機率是偏高的，今年內預估是降 3 碼。

至於台股一直過不了歷史高點，張錫解釋，今年來說真的漲太多了，數字其實沒有想像中那麼好，所以就會適時整理，明年 AI 股票才會比較大的成長，明年市場行情應該也不差。