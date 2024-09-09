鴻海iBus+ APP上線 八大應用服務加速推動高雄智慧城市

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-09 12:42

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鴻海 (2317-TW) 在高雄市推動智慧城市，以 Model T 電動巴士為應用的交通軟體服務「iBus+ APP」正式上線，提供八大應用服務，在鴻海的協助下，高雄市智慧交通軟體服務從電子化邁向精緻數位化，再到 AI 化的第一步。

鴻海在去年 4 月和高雄市政府簽署投資意向書，攜手規劃智慧城市完整解決方案，鴻海以系統整合商角色，憑藉智慧城市平台 CityGPT 為基礎，組織智慧城市大聯盟，支持所有方案商，加速建構城市數位化以及智慧化服務。

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CityGPT 以 MODEL T、電動車作為移動物聯網的載具，去蒐集所有城市數據，再同步到智慧城市開放大平台和方案商共享，以 App Store 的概念，去串聯智慧交通、智慧觀光以及一系列的食衣住行等多項服務。

在使用者資訊取得上，iBus+ APP 不僅能依據使用者當前位置，提供即時天氣與空氣品質預報、大眾運輸以及公車即時動態等資訊；此外，乘客在搭乘公車的過程中，iBus+ APP 也能提供一鍵設定到站提醒。